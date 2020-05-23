Кейн уже работает с мячом после тяжелой травмы – лидер Тоттенхэма уничтожил Льориса на тренировке

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн готовится к возобновлению сезона вместе с командой.

Несколько дней назад 26-летний капитан сборной Англии полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия и приступил к тренировкам в составе Тоттенхэма.

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Во время одного из занятий Кейн отрабатывал удары по воротам, которые защищал Уго Льорис. За точный выстрел форвард получал один балл, а за промах – терял; сейв голкипера на количество очков не влиял. Харри сумел "выбить" шесть пунктов, а Льорис отразил лишь два удара.

Напомним, в январе 2020-го Кейну сделали операцию на ноге из-за разрыва подколенного сухожилия. 15 мая нападающий впервые тренировался с другими игроками "шпор" на клубной базе. В сезоне-2019/20 форвард провел 25 матчей за Тоттенхэм, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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