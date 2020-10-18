Нападающему "шпор" покорилось уникальное достижение. Кейн сумел отличиться 12-ю результативными действиями в пяти стартовых турах АПЛ – на его счету 5 забитых мячей и 7 ассистов.

Безумный камбэк команды Ярмоленко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:3

Как сообщает официальный Твиттер английской лиги, форвард Тоттенхэма продемонстрировал лучший результат эффективности за всю историю АПЛ в первых турах чемпионата.

Заметим, что в матче против Вест Хэма Харри Кейн отметился дублем и ассистом, однако его Тоттенхэм не сумел удержать победу в чрезвычайно напряженном матче, пропустив на последних секундах (3:3). Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле на 77 минуте поединка и начал вторую голевую атаку "молотов".

Тоттенхэм в сумасшедшем матче упустил победу над Вест Хэмом – Бейл дебютировал, Ярмоленко помог начать камбэк