В матче против Бохума английский форвард оформил хет-трик и отдал две результативные передачи, помогши таким образом мюнхенцам одержать блестящую победу (7:0).

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Харри Кейн непосредственно принял участие в 10 голах своей команды, забив семь мячей и оформив три ассиста. Ни один другой игрок не имел такой результативности после пяти первых своих туров в Бундеслиге с тех пор, как статистический портал Opta собирает данные. Кейн превзошел показатели Эрлинга Холанда, который выступал за Боруссию Д. В активе норвежца было шесть голов и два ассиста.

Напомним, что английский форвард перешел в Баварию из Тоттенхэма летом за 100 миллионов евро. В общем Кейн сыграл за мюнхенцев в шести матчах во всех турнирах. В активе нападающего восемь голов и четыре результативные передачи.

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