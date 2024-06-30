Форвард вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии. Этого хватило, чтобы стать рекордсменом.

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Теперь у Кейна 79 официальных матчей в составе сборной Англии. Отныне это самый высокий показатель в истории. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голкиперу Питеру Шилтону (78), сообщает Opta.

Напомним, Харри Кейн дебютировал за национальную команду в марте 2015 года. За этот период он сыграл за сборную 95 матчей (вместе с товарищескими), в которых забил 64 гола и отдал 19 ассистов.

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