Нападающий Баварии Харри Кейн не исключает своего возвращения в АПЛ. Как сообщает talkSPORT, с лета 2026 года его клаусула снизится с 67 до 56 миллионов евро, что откроет двери для английских клубов.Хотя нет гарантии, что Кейн покинет Баварию, спортивный директор клуба Макс Эберль заявил: “Ему уже достаточно лет, чтобы принимать собственные решения – с клаусулой или без нее”.

В то же время talkSPORT узнал, что нападающий хочет однажды снова сыграть в АПЛ, чтобы побить рекорд Алана Ширера. В составе Тоттенхэма он забил 213 голов в Премьер-лиге, а для исторического рекорда нужно 261.

Впрочем, сам Кейн рассматривает вариант и с другим клубом АПЛ. Перед переходом в Баварию он хотел оказаться в Манчестер Юнайтед, но переговоры с Дэниелом Леви не продвинулись – босс Тоттенхэма не желал отпускать форварда конкуренту в чемпионате. Сейчас Манчестер Юнайтед снова может стать потенциальным вариантом для английского форварда. Расмус Хейлунд должен перейти в Наполи на постоянной основе, если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов. Рубен Аморим уже давал понять, что хотел бы иметь в составе еще одного проверенного бомбардира АПЛ.

Кроме Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, ситуацию вокруг Кейна внимательно отслеживает и Барселона. При этом переход в Саудовскую Аравию нападающего не интересует, а вариант с МЛС может появиться позже в его карьере.

32-летний форвард приблизился к сотне голов за мюнхенцев, куда он перешел из Тоттенхэма в 2023 году за 87 миллионов евро. Контракт англичанина действует до 2027-го. В прошлом сезоне Кейн выиграл свои первые клубные трофеи – чемпионат и Суперкубок Германии. В Баварии не исключают попытки продлить контракт с Кейном, но также не станут помехой, если он решит уйти.

