Барселона уже сейчас начинает планировать жизнь после Роберта Левандовски. Контракт польского форварда завершается летом 2026 года, и именно на этот момент каталонцы нацеливаются на громкое приобретение – Харри Кейна из Баварии.

Как информирует El Nacional, спортивный директор клуба Деку считает английского форварда "идеальным вариантом" для замены Левандовски. Больше всего Барселону привлекает цена – ожидается, что к 2026 году Бавария снизит требования к сумме трансфера примерно до 40–50 миллионов евро. Для клуба, который до сих пор балансирует финансы, это выглядит редкой возможностью.

В Барселоне хотят повторить стратегию 2022 года, когда удалось подписать Левандовски по приемлемой цене. Возраст Кейна – ему исполнится 33 в 2026-м – и приближение завершения контракта с Баварией в 2027 году делают сделку более реальной.

Английский форвард прекрасно зарекомендовал себя в Мюнхене, продолжая забивать с высокой стабильностью и подтверждая статус одного из лучших бомбардиров Европы. В Барселоне считают, что его опыт и лидерские качества сразу добавят веса атаке, которая строится вокруг Ламина Ямаля и Рафиньи.

Не исключено, что конкуренцию за Кейна составят и клубы с АПЛ, но в Барселоне надеются, что перспектива выступать на Камп Ноу убедит англичанина выбрать именно их.

