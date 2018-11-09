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Кейн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:11 14 Читати українською
Кейн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Харри Кейн / фото из соцсетей

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн завоевал звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В голосовании форвард сборной Англии опередил Милана Павкова (Црвена Звезда), Рияда Мареза (Манчестер Сити) и Карима Бензема (Реал).

Роналду стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Стоит заметить, что Кейн стал автором дубля в матче с ПСВ. Сейчас Тоттенхэм занимает третье место в турнирной таблице группы В, имея в своем активе 4 очка.

Лига чемпионов4 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - ПСВ: Вторник 06 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
2 : 1
ПСВ
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Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - ПСВ
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