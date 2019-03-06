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Кейн стал лучшим бомбардиром Тоттенхэма в еврокубках

14:29 12 Читати українською
Кейн стал лучшим бомбардиром Тоттенхэма в еврокубках
Харри Кейн / фото из соцсетей

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн отличился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (1:0).

 
Харри Кейн 49’

Благодаря этому Кейн с 24 голами стал лучшим бомбардиром английского клуба в еврокубках. По этому показателю он опередил бывшего нападающего команды Джермейна Дефо, который забил 23 гола, выступая за лондонцев в 2004-2007, а также в 2009-2013 годах.

Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

25-летний Кейн является воспитанником Тоттенхэма. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах АПЛ, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал четыре голевые передачи. Также на его счету пять голов и одна результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов.

Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Видеоновости Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм
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