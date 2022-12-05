Нападающий сборной Англии Харри Кейн вписал свое имя в историю национальной команды.

Гол в ворота Сенегала стал для Кейна 11-м в составе сборной Англии на крупных турнирах (чемпионат мира или Евро), сообщает Opta. В активе Харри теперь 7 голов на Мундиалях и 4 на чемпионатах Европы.

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По этому показателю он превзошел Гарри Линекера, наколотившего 10 голов на крупных турнирах. Теперь именно Кейн является лучшим бомбардиром "трех львов" по этому показателю.

Отметим, что гол Кейна помог разбить Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Кроме Харри, забивали еще Хендерсон и Сака.

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