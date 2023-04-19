Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн может сменить клуб уже во время грядущего трансферного окна.

Долгое время 29-летнего форварда связывали с Баварией, но та пока не готова платить более 100 миллионов евро за него. Иные планы у ПСЖ.

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Как утверждает Le Parisien, клуб выбрал Кейна приоритетной целью усиления атаки во время летнего трансферного окна. Парижане в следующем сезоне планируют создать супердуэт с Килианом Мбаппе.

Напомним, Харри является воспитанником "шпор", с которыми имеет контракт до лета 2024-го. В общей сложности он наиграл 428 поединков, 42 из которых в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает англичанина в 90 миллионов евро.

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