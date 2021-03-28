Харри Кейн летом может попрощаться с Тоттенхэмом, более того, форвард не уверен, останется ли он в АПЛ, сообщает Goal.

Кейн останется в Тоттенхэме – в клубе объяснили, почему не смогут отпустить форварда

Чтобы не отвлекаться, звезда сборной Англии будет взвешивать все за и против после Евро-2020. Действующий контракт 27-летнего Харри с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024-го. По информации СМИ, игроком интересуются Манчестер Сити и ПСЖ.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел 27 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 13-ю ассистами.

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