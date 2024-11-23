Форвард Баварии Харри Кейн оформил хет-трик в матче Бундеслиги и установил очередное достижение.

Бавария уверенно одолела Аугсбург в 11-м туре Бундеслиги, завершив матч со счетом 3:0. Центральной фигурой поединка стал Харри Кейн, который оформил хет-трик.

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Англичанин достиг выдающегося показателя – 50 голов в немецком чемпионате, потратив на это лишь 43 матча, сообщает Opta.

Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, превзойдя Эрлинга Холанда, который забил свои первые 50 мячей за 50 игр в составе Боруссии Дортмунд.

К слову, Харри присоединился к Баварии летом 2023 года.