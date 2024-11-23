Кейн снова бьет голевые рекорды Бундеслиги – удалось превзойти Холанда
09:46 - Читати українською
Форвард Баварии Харри Кейн оформил хет-трик в матче Бундеслиги и установил очередное достижение.
62’ Харри Кейн
90+3’ Харри Кейн
90+5’ Харри Кейн
Кевен Шлоттербек 90+3’
62’ Харри Кейн
90+3’ Кевен Шлоттербек
90+3’ Харри Кейн
90+5’ Харри Кейн
Бавария уверенно одолела Аугсбург в 11-м туре Бундеслиги, завершив матч со счетом 3:0. Центральной фигурой поединка стал Харри Кейн, который оформил хет-трик.
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Англичанин достиг выдающегося показателя – 50 голов в немецком чемпионате, потратив на это лишь 43 матча, сообщает Opta.
Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, превзойдя Эрлинга Холанда, который забил свои первые 50 мячей за 50 игр в составе Боруссии Дортмунд.
К слову, Харри присоединился к Баварии летом 2023 года.
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