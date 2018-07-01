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Кейн: С 1/8 финала ЧМ-2018 стартует совершенно новый турнир

15:36 13 Читати українською
Кейн: С 1/8 финала ЧМ-2018 стартует совершенно новый турнир
Харри Кейн / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Англии Кейн поделился ожиданиями от матча против Колумбии.

"Это момент истины. Колумбия – серьезный соперник, у них есть несколько замечательных футболистов. Нам нужно быть готовыми к этому.

Мы здорово начали. Но сейчас стартует совершенно новый турнир. Предыдущий закончился. Нужно сосредоточиться на поисках способа победить.

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Ради побед в таких больших матчах мы всегда и работаем. Сейчас на нас будет осуществляться большее давление. Но нам важно психологически просто оставаться спокойными в таких ситуациях", – цитирует Кейна издание ITV.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия состоится 3 июля, начало в 21:00.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
2
дн
:
5
час
:
10
мин
Англия
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