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Кейн рассказал о результатах своей операции

11 января 21:31 90 Читати українською
Кейн рассказал о результатах своей операции
Харри Кейн / Getty images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

 
Роберто Фирмино 37’
37’ Роберто Фирмино

Кейн был успешно прооперирован сегодня, 11 января, о чем форвард сообщил в своих соцсетях. "Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается сейчас", – написал в твиттере Кейн.

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На фото заметно, что нападающий смотрит трансляцию матча 22-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Напомним, у 26-летнего капитана "шпор" был диагностирован разрыв левого подколенного сухожилия. Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 официальных матчах, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ

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Теги
Англия Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль
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