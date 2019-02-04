Кейн рассказал, когда приступит к тренировкам после тяжелой травмы

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн рассказал, как проходит восстановление после травмы.

"Все хорошо. Когда было тепло, я уже тренировался, и теперь наращиваем процесс. Посмотрим, что будет на этой неделе. Начнем работать с мячом, чтобы посмотреть, как отреагирует лодыжка.

Ибрагимович посоветовал Кейну уйти из Тоттенхэма

Спешить не стоит. Нужно убедиться, что мы все делаем правильно", – цитирует Кейна издание Sky Sports.

Напомним, во время матча "шпор" против Манчестер Юнайтед (0:1), который состоялся 13 января, форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму лодыжки.

В текущем сезоне нападающий сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 ассистов.

Лестер снова чемпион, конспекты Венгера, Сарри продолжает традицию Моуринью – как клубы АПЛ доверяют молодежи