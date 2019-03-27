Кейн рассказал, каким видом спорта будет заниматься после завершения карьеры футболиста

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн после завершения карьеры планирует играть в американский футбол.

"У меня есть нереальное желание сыграть в НФЛ (Профессиональная лига американского футбола в США – прим. Футбол 24). Я хочу сделать это в ближайшие 10-12 лет.

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Я одержим желанием быть лучше. Даже если я загружаю игру на телефон, то я думаю о том, как смогу стать лучшим в мире. Если ты играешь в АПЛ, выступаешь на чемпионате мира по футболу, а потом играешь в НФЛ – сможешь ли ты тогда считаться одним из величайших спортсменов в истории?", – передает слова Кейна ESPN.

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Кейн на матчі НФЛ