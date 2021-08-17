Сегодня главный бомбардир "шпор" впервые тренировался с командой, информирует Sky Sports.

Манчестер Сити готов засыпать Тоттенхэм деньгами ради Кейна

Кейн получил дополнительный отпуск после Евро, а затем был вынужден отбыть несколько дней изоляции. Звезде Тоттенхэма приписывали демарш ради перехода в Манчестер Сити, однако сам Харри все опроверг. До конца трансферного окна остается 2 недели, поэтому "горожанам" следует активизироваться для подписания 28-летнего форварда.

Добавим, что Кейн может начать сезон в составе Тоттенхэма – 19 августа лондонцы будут играть против Пасуша де Ферейры в рамках Лиги конференций.

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