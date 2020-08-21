Кейн пропустил старт предсезонной подготовки с Тоттенхэмом – курьезная причина

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн не смог начать подготовку к новому сезону вместе со своими одноклубниками.

Англичанин оказался на самоизоляции после отдыха с семьей на Багамских островах, сообщает Daily Mail.

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Интересно, что Кейн отправился в отпуск тогда, когда Багамы не входили в карантинный список Великобритании, однако это изменилось недавно – 8 августа. Таким образом, игрок вынужден находиться в режиме самоизоляции и вернется к тренировкам после его завершения.

К слову, Кейн провел 34 поединка в сезоне 2019/20, записав в свой актив 24 гола и 2 ассиста.

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