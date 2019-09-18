Кейн прокомментировал потерю очков Тоттенхэмом в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса

Звездный нападающий Тоттенхэма Харри Кейн подытожил не слишком удачное выступление команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы прекрасно начали матч, забив два гола. После этого мы контролировали игру, но пропустили гол незадолго до перерыва. Это изменило ход встречи.

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Во втором тайме шансы были 50 на 50. Мы могли бы лучше распоряжаться мячом. Но мы все равно заработали одно очко на выезде. В прошлом сезоне мы не очень удачно стартовали и догоняли других. Это только первый матч. Мы будем биться за выход из группы", – цитирует Кейна BT Sport.

К слову, в следующем туре Лиги чемпионов (1 октября) Тоттенхэм будет принимать мюнхенскую Баварию.

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