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Кейн прокомментировал потерю очков Тоттенхэмом в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса

23:17 9 Читати українською
Кейн прокомментировал потерю очков Тоттенхэмом в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса
Харри Кейн (справа) / Твиттер Тоттенхэма

Звездный нападающий Тоттенхэма Харри Кейн подытожил не слишком удачное выступление команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

44’ Даниэль Поденсе
54’ Матье Вальбуена
 
Харри Кейн 26’
Лукас Моура 31’
26’ Харри Кейн
31’ Лукас Моура
44’ Даниэль Поденсе
54’ Матье Вальбуена

"Мы прекрасно начали матч, забив два гола. После этого мы контролировали игру, но пропустили гол незадолго до перерыва. Это изменило ход встречи.

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Во втором тайме шансы были 50 на 50. Мы могли бы лучше распоряжаться мячом. Но мы все равно заработали одно очко на выезде. В прошлом сезоне мы не очень удачно стартовали и догоняли других. Это только первый матч. Мы будем биться за выход из группы", – цитирует Кейна BT Sport.

К слову, в следующем туре Лиги чемпионов (1 октября) Тоттенхэм будет принимать мюнхенскую Баварию.

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Лига чемпионов Олимпиакос - Тоттенхэм Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм
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