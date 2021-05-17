Форвард снова уведомил руководство "шпор", что летом настроен покинуть Уайт Харт Лейн, утверждает Sky Sports.

Манчестер Сити подготовил "невероятный" шорт-лист из 4 форвардов

Кейн устал от очередного сезона без трофеев и хочет сделать следующий шаг. На связь с агентами 27-летнего игрока уже вышли три гиганта – Челси с дуэтом Манчестеров. Нападающий Тоттенхэма планирует остаться в АПЛ и "выбить" трансфер до начала Евро, чтобы потом сосредоточиться на сборной Англии.

Добавим, что Кейн провел 47 матчей в текущем сезоне, отличился 32 голами и 16 ассистами. Контракт с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024-го, цена за Transfermarkt – 120 млн евро.

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