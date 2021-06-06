Кейн признался, каких умений ему не хватает – он нашел их у Доннаруммы, Погба, Пйонтека, Сауля и Ройса
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн рассказал, какими игровыми качествами других футболистов хотел бы обладать.
"Мастерство Погба, невероятные удары со штрафных Ройса, рывки Сауля, интуицию Пйонтека и размах рук Доннаруммы", – приводит слова Кейна As.
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Напомним, в прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Также Кейн стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач.
К слову, в последнее время все чаще появляется информация, что Кейн решил покинуть Тоттенхэм в поисках клуба, с которым сможет выигрывать трофеи.
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