"Мастерство Погба, невероятные удары со штрафных Ройса, рывки Сауля, интуицию Пйонтека и размах рук Доннаруммы", – приводит слова Кейна As.

Манчестер Сити обновил предложение по Кейну – в Тоттенхэм может поехать еще один звездный мятежник

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Также Кейн стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач.

К слову, в последнее время все чаще появляется информация, что Кейн решил покинуть Тоттенхэм в поисках клуба, с которым сможет выигрывать трофеи.

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