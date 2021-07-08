"Невероятно. Какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе – это странные ощущения.

Англия – Дания – 2:1 – видео голов и обзор матча

Что касается пенальти... Я выбрал, в какой угол бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахивается, но мяч отскакивает к тебе – к счастью, сегодня так и произошло.

Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим замечательный турнир. Осталась еще одна игра до возвращения домой, и мы ждем ее с нетерпением", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

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