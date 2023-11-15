В контракте Кейна с Баварией прописан особый пункт, сообщает Sport Bild. Если форвард наберет за сезон 40 результативных действий, получит дополнительную выплату в размере 250 тысяч евро.

Кейн дублем вывел Баварию в плей-офф ЛЧ

Харри уже почти выполнил норму к середине ноября. Англичанин забил 21 гол и отдал 7 ассистов за 15 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Источник уверяет, что это не единственный бонус за результативность. Чем больше голов создаст Кейн – тем большую прибавку к зарплате получит.

Английский нападающий перешел в Баварию летом этого года. В Мюнхене ему выписали 24 миллиона годовых, которые футболист оперативно отрабатывает.