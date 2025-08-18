Бавария этим летом подписала Луиса Диаса, Йонатана Та и Тома Бишофа, но команду покинули аж 11 игроков, в том числе и такие звезды как Томас Мюллер и Кингсли Коман.

В итоге, у мюнхенцев осталось 22 игрока в основной команде, сообщает TalkSport. На это отреагировал и Харри Кейн: "Это, пожалуй, один из самых маленьких составов, в которых я когда-либо играл. Еще есть время до закрытия трансферного окна, и решения могут быть приняты Максом Эберлем (спортивным директором) и тренером.

У нас есть несколько молодых игроков, которые очень хорошо выступили в предсезонной подготовке. Нас немного мало, но это не зависит от игроков", – цитирует издание слова Кейна.

Напомним, мюнхенцев связывали с подписанием Кристиана Нкунку, которого готов продать Челси. Бавария этим летом же потеряла Матиса Теля, Кингсли Комана, Адама Азну, Лероя Сане, Томаса Мюллера, Жоау Палинью, Франса Кратцига, Габриэля Видовича, Брайана Сарагосу, Даниэля Переца и Эрика Дайера. В общем, мюнхенцы заработали почти 80 миллионов евро (некоторые из игроков до сих пор принадлежат "роттену").

