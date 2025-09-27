Харри Кейн вошел в историю, став самым быстрым футболистом, забившим 100 голов за клуб в топ-5 чемпионатах Европы в XXI веке. 32-летний англичанин оформил юбилей всего в 104-м матче за Баварию, превзойдя достижения Эрлинга Холанда и Криштиану Роналду, которым для этого понадобилось по 105 игр за Манчестер Сити и Реал соответственно.

"Это безумие даже для меня. Это большая честь достичь 100 голов за этот великий клуб. Сделать это так быстро – я очень горжусь этим. Надеюсь, что смогу забить еще сотню как можно скорее" – признался Кейн в комментарии Sky Germany.

В поединке против Вердера форвард оформил дубль: сначала реализовал пенальти в конце первого тайма, а затем добил мяч в ворота на 65-й минуте. Кроме него, в воротах соперника отличились Луис Диас и Конрад Лаймер. Бавария победила 4:0 и сохранила стопроцентный результат в сезоне Бундеслиги.

Всего в текущей кампании Кейн уже имеет 15 голов в 8 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Лучший бомбардир в истории Англии и Тоттенхэма еще с момента перехода из лондонского клуба летом 2023 года за более 95 миллионов евро установил немало рекордов и дважды подряд выигрывал "Золотые бутсы" Бундеслиги.

Несмотря на слухи о возможном возвращении в Англию, нападающий четко дал понять, что доволен в Мюнхене: "Я действительно счастлив здесь, в Баварии. У меня еще два года контракта. Если честно, я наслаждаюсь каждой минутой – игрой перед фанатами, командой, тренером. Это совсем не в моих мыслях. Я просто хочу сосредоточиться на сезоне и надеюсь, что мы будем успешными".

