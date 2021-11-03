Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн намерен поработать с Антонио Конте, который только вчера возглавил лондонский клуб.

Приход Антонио Конте после отставки Нуну Эшпириту Санту убедил форварда, что Тоттенхэм сможет побороться за высокие места в АПЛ, сообщает football.london.

Конте официально возглавил Тоттенхэм

Интересно, что летом Кейн остался недоволен из-за владельца "шпор" Дэниела Леви, который не сдержал джентльменское соглашение и не отпустил англичанина в Манчестер Сити. "Городяне" давали около 125 млн фунтов стерлингов, однако Харри в итоге остался в Тоттенхэме.

К слову, Кейн провел 14 поединков в составе "шпор" в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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