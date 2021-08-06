"Прошло почти десять лет с того момента, как я дебютировал за Тоттенхэм. Ежегодно вы, болельщики, дарили мне поддержку и любовь.

"С Грилишем была другая ситуация", – Гвардиола подтвердил интерес Манчестер Сити к Кейну

Вот почему мне больно было читать определенные комментарии на этой неделе, которые ставили под сомнение мой профессионализм.

Не буду вдаваться в подробности, но хочу объяснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб 7 августа, как и планировал.

Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, которые оказывали мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе", – написал Кейн в Twitter.

Напомним, форварда Тоттенхэма "сватают" в Манчестер Сити. Сам Харри ранее также намекал, что готов к новым вызовам.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну