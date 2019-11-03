Кейн отсутствует на игру против Эвертона из-за проблем со здоровьем – участие звезды Тоттенхэма в матче ЛЧ под вопросом

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не попал даже в заявку лондонцев на матч 11 тура АПЛ против Эвертона.

Лидер "шпор" почувствовал недомогание и не сможет помочь своей команде, информирует Daily Mail.

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Кейн может пропустить и матч 4 тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды, который состоится 6 ноября. Шансов на выход нападающего в основе против сербской команды очень мало, однако есть вероятность, что он останется на скамейке запасных.

Напомним, именно Кейн является лучшим бомбардиром Тоттенхэма в текущем сезоне АПЛ – в активе игрока сборной Англии шесть голов.

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