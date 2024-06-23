"Я бы никогда не хотел проявить неуважение к любому футболисту, особенно к тому, который носил футболку национальной команды и знает, как это – играть за сборную Англии.

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Может, бывшие игроки или те экс-игроки, которые сейчас работают экспертами, должны понять, что сейчас трудно не слушать то, что они говорят. Особенно тяжело непривычным и новичкам, которые впервые попали в такую среду.

Лично я чувствую, что на них (бывших игроках и экспертах) лежит ответственность. Да, они должны быть честными и высказывать мнение, но на них также лежит ответственность, поскольку они бывшие игроки сборной Англии.

Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию", – цитирует Кейна Sky.

Напомним, что после ничьи с Данией Гари Линекер назвал игру сборной Англии "дерьмом". В заключительном туре "три льва" сыграют со Словенией.

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