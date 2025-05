В воскресенье, 4 мая, англичанин отпраздновал выиграл "серебряной салатницы" в составе Баварии после того, как Байер потерял очки в игре с Фрайбургом (2:2).

Байер официально короновал Баварию, в добавленное время спасшись с претендентом на Лигу чемпионов – первый трофей Кейна

Для такого нападающего мирового класса как Кейна было чудом, что ему не удавалось так долго выиграть трофей. Лучший бомбардир в истории сборной Англии проиграл в составе Тоттенхэма финал Лиги чемпионов 2019 года Ливерпулю, а также дважды – финал Кубка лиги (в 2015 и 2021 годах). Не менее болезненными стали проигранные финалы чемпионата Европы Италии и Испании в составе сборной Англии (в 2021 и 2024 годах).

Кейн перебрался в Баварию в середине 2023 года, надеясь выиграть свой первый трофей. Однако в прошлом сезоне мюнхенская команда проиграла Бундеслигу и Кубок Германии Байеру.

И вот он наконец выиграл первый официальный трофей. Кейн отметил это событие легендарной песней Queen – We are the champions.