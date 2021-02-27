В Тоттенхэме не надеются получить адекватное предложение по Харри Кейну.

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн останется в лагере лондонцев как минимум до конца следующего сезона, сообщает The Telegraph.

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"Шпоры" не против рассмотреть предложения по 27-летнему нападающему, но в Тоттенхэме сомневаются, что после последствий пандемии топ-клубы смогут позволить себе приобрести Харри. Хотя конкретная цена не озвучивается, СМИ называют сумму около 170 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел 22 матча, в которых отметился 13-ю голами и 11-ю ассистами. Действующий контракт Харри со "шпорами" рассчитан до лета 2024-го.

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