Новичок Баварии Харри Кейн заявил, что атмосфера в Бундеслиге сильно отличается от АПЛ.

Мюнхенская Бавария уверенно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Германии – подопечные Томаса Тухеля не оставили шансов бременскому Вердеру, легко обыграв команду Уле Вернера в выездном поединке.

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"Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться", – цитрует Кейна Daily Mail.

Напомним, Харри Кейн перебрался в Германию этим летом. Форвард дебютировал в матче за Суперкубок страны против РБ Лейпциг (0:3). В Бундеслиге у Кейна дела пошли гораздо лучше – форвард забил дебютный гол за мюнхенцев и сделал ассист на Сане.

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