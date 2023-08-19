Кейн оценил атмосферу на стадионах Бундеслиги – англичанин поразил признанием
Новичок Баварии Харри Кейн заявил, что атмосфера в Бундеслиге сильно отличается от АПЛ.
Мюнхенская Бавария уверенно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Германии – подопечные Томаса Тухеля не оставили шансов бременскому Вердеру, легко обыграв команду Уле Вернера в выездном поединке.
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"Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться", – цитрует Кейна Daily Mail.
Напомним, Харри Кейн перебрался в Германию этим летом. Форвард дебютировал в матче за Суперкубок страны против РБ Лейпциг (0:3). В Бундеслиге у Кейна дела пошли гораздо лучше – форвард забил дебютный гол за мюнхенцев и сделал ассист на Сане.
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