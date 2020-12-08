Фанаты в твиттере призвали ассоциацию арбитров обратить внимание на опасную игру Харри Кейна, который подставляется под соперника, зарабатывая фол на себе.

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А вот защитники довольно опасно падают после таких стыков, рискуя получить травму. Ассоциация арбитров, в свою очередь, направила запрос руководству АПЛ: "Это интересный эпизод, поскольку начинающие футболисты могут имитировать то, что увидят по телевидению. Этот маневр очень опасен, на который необходимо обратить свое внимание".

К слову, Кейн провел 17 матчей в составе Тоттенхэма в текущем сезоне, записав в свой актив 14 голов и 12 ассистов.

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