УЕФА объявил номинантов на звание Игрок недели в Лиге Европы. Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте организации.

Рома – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Среди претендентов оказался один из обидчиков донецкого Шахтера – Лоренцо Пеллегрини. Итальянец начал погром украинцев (0:3). Компанию ему составляют Харри Кейн из Тоттенхэма (оформил дубль в ворота Динамо Загреб), Роберто Сольдадо из Гранады и Душан Тадич из Аякса – у обоих по забитому мячу.

К слову, все ответные матчи состоятся менее чем через неделю – 18 марта.

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