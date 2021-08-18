Тоттенхэм в стартовых матчах сезона обходится без услуг своего главного бомбардира Харри Кейна.

Нападающий "шпор" даже не полетел с командой на матч Лиги конференций против Пасуша де Феррейра, информирует Daily Mail.

Манчестер Сити может включить Силву в сделку по Кейну

Сегодня же появились слухи о конфликте Кейна с президентом клуба Даниэлем Леви. Якобы Манчестер Сити предлагал за финалиста Евро 125 млн фунтов, но "шпоры" отказались. До закрытия трансферного окна остается 2 недели, поэтому главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту предпочитает дождаться окончательного решения ситуации.

Напомним, в прошлом сезоне Кейн с 23 голами выиграл бомбардирские гонки АПЛ, но Тоттенхэм занял лишь седьмое место.

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