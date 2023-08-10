Лучший бомбардир в истории Тоттенхэма Харри Кейн не покинет свою команду в летнее трансферное окно. Как информирует Sky Sports, вероятность такого исхода в последние дни возросла в разы.

Тоттенхэм согласился продать Кейна в Баварию – The Athletic раскрыл условия самого ожидаемого трансфера лета

Контракт Кейна со "шпорами" действует до лета 2024 года. Это значит, что через год он сможет покинуть лондонский клуб на правах свободного агента. Ранее ВВС утверждал, что "шпоры" достигли принципиального соглашения с Баварией по Кейну. Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за бомбардира более 100 млн евро.

В 435 матчах за Тоттенхэм Кейн забил 280 мячей.

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