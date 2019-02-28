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Кейн не будет наказан за стычку с Аспиликуэтой

16:46 28 Читати українською
Кейн не будет наказан за стычку с Аспиликуэтой
Сесар Аспиликуэта, Давид Луис и Харри Кейн / Sky Sports

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн избежал наказания за стычку с Сесаром Аспиликуэтой.

Футбольная ассоциация Англии решила не наказывать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

Челси – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

Лидер атак "шпор" устроил стычку с капитаном Челси Сесаром Аспиликуэтой. Арбитр поединка видел эпизод и не применил никаких санкций.

Тоттенхэм после 28 туров занимает 3 позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. Главный тренер команды Маурисио Почеттино признал, что его подопечные уже не смогут навязать борьбу за чемпионство Ливерпулю и Манчестер Сити.

Челси уверенно победил Тоттенхэм и выходит из кризиса за неделю до матча с Динамо

Англия28 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Тоттенхэм: Среда 27 февраля 2019

Челси
Матч окончен
2 : 0
Тоттенхэм
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Теги
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