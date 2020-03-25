Кейн назвал сроки своего полноценного возвращения к тренировкам

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился последними новостями относительно своего физического состояния.

"Мне осталось не так много. Я рассчитываю вернуться к тренировкам с командой через две-три недели.

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Я хорошо прогрессирую, уже могу делать почти все упражнения. Теперь остается набрать оптимальную форму. На мой взгляд, все проходит позитивно", – цитирует Кейна официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая была успешной. Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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