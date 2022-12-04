"Групповой этап – это стадия, которую просто нужно пройти. Конечно, вы хотите финишировать первым. Но сейчас это почти отдельный турнир, потом тебе нужно готовиться к четырем играм на выбывание, и там совсем другое настроение. Мы хорошо справились с первой частью и чувствуем, что у нас есть хорошие положительные стороны и вещи, которые нам нужно улучшить Теперь все начинается снова – турнир из четырех игр, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.

Англия – Сенегал: анонс "битвы львов" за выход в четвертьфинал ЧМ-2022

Вспоминаю Мундиаль 2018 года. Там я забил много голов на групповом этапе, а потом почувствовал, что не только мои голы, но и мое выступление, возможно, "истощилось" в конце турнира. Так что на Евро в прошлом году я осознавал, что пытаюсь уменьшить усилия, чтобы быть физически в лучшем состоянии, и это помогло бы мне забивать голы позже на турнире (Кейн забил Германии, и дважды Украине в плей-офф – прим. Футбол 24).

Тогда это сработало, и я надеюсь, что в этот раз будет похоже. Не поймите меня неправильно, я хотел бы забить три или четыре гола, как и любой нападающий. Но я все равно чувствую, что в хорошем состоянии. Когда ты забиваешь голы, ты немного счастливее, и я хочу забивать в каждой игре. Но по мере того, как вы становитесь мудрее и опытнее, вы понимаете, что вам нужно набраться терпения. Если на вашем пути появятся голы и шансы, будьте готовы их использовать", – цитирует Кейна Daily Mail.

Все с потерями, сенсация из Африки, крах фаворитов – итоги группового этапа и расписание 1/8 финала ЧМ-2022