Кейн может вернуться на родину, информирует The Telegraph. Однако это произойдет не раньше лета 2026 года. У 32-летнего англичанина есть пункт о выкупе в своем контракте с Баварией, и каждый год сумма уменьшается. Следующим летом мюнхенцы могут начать переговоры о продаже Кейна.

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Бывший клуб Харри Тоттенхэм имеет право на первоочередной трансфер форварда, но это также зависит от желания самого игрока. Ожидается, что наиболее вероятным клубом для продолжения карьеры Кейна является Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне форвард забил 41 гол и отдал 14 ассистов в 51 матче на клубном уровне.

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