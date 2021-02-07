Тоттенхэм обыграл Вест Бромвич в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кейн вернулся на поле после травмы, и дела Тоттенхэма начали налаживаться. Команда Жозе Моуринью проиграла три последних матча. Первый тайм против Вест Бромвича завершился без голов, но после перерыва "шпоры" смогли дожать соперника. Отличились голами все тот же Кейн и Сон Хын Мин.

Тоттенхэм победил Вест Бромвич благодаря очередным голам Кейна и Сона – "шпоры" прервали 3-матчевую проигрышную серию

Добавим, что после этой победы Тоттенхэм набрал 36 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич остался предпоследним.