Кейн хочет навязать борьбу Манчестер Сити и Ливерпулю в новом сезоне

Нападающий Тоттенхэма верит, что его команда может конкурировать с лидерами чемпионата Англии.

"Мы должны очень хорошо начать сезон. Ливерпуль установил высокую планку в пятницу, а Манчестер Сити ее поддержал. Поэтому важно не отставать от них настолько долго, насколько нам это удастся.

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Мы верим в то, что можем провести успешный сезон, но у нас длинный путь. Мы должны быть крайне сконцентрированными.

Да, я думал о том, что мне не удается забить на новом стадионе Тоттенхэма. Я пропустил несколько игр в конце прошлого сезона, и летом думал о том, как мне исправить ситуацию. Рад, что удалось забить в первом матче нового сезона и помочь команде одержать победу", – приводит слова Кейна Sky Sports.

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