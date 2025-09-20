Состоялись очередные матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги, в частности, игра с участием мюнхенской Баварии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Бундеслига 2024/25, 4-й тур

Аугсбург – Майнц – 1:4

Голы: Эссенде, 83 – Сано, 14, Кор, 26, Небель, 60, Зиб, 69

Удаления: Кор, 53 (Майнц)

Вердер – Фрайбург – 0:3

Голы: Грифо, 33, (пен.), Адаму, 54, Кулибали, 75, (аг.)

Нереализованный пенальти: Шмид, 59 (Вердер)

Гамбург – Хайденхайм – 2:1

Голы: Вушкович, 42, Филипп, 59 – Колле, 90+3

Хоффенхайм – Бавария – 1:4

Голы: Цоуфал, 82 – Кейн, 44, 48, (пен.), 77, (пен.), Гнабри, 90+9

РБ Лейпциг – Кельн – начало в 19:30

Бавария после триумфа в Лиге чемпионов над Челси позволила себе небольшую ротацию состава в игре с Хоффенхаймом. В частности, место в основе доверили Леннарту Карлу на правом крыле атаки. Именно 17-летний немец помог открыть счет в игре, ассистировав Кейну, – 6-й гол англичанина в этом розыгрыше Бундеслиги. На старте второго тайма Харри забил и свой седьмой мяч, теперь реализовав пенальти.

Звезды Баварии разлили много пива на землю – "посвящение" Диаса привело к фиаско (ВИДЕО)

Ближе к концу встречи форвард оформил хет-трик, снова забив с пенальти. Хоффенхайм один мяч отыграл – экс-партнер Ярмоленко по Вест Хэму Владимир Цоуфал сократил отставание, но больше мюнхенцы не позволили. Еще и Гнабри на 90+9 минуте восстановил разгромное преимущество Баварии.

Майнц на выезде разбил Аугсбург, который потерпел уже третье подряд поражение в сезоне. Сано и Кор еще в первом тайме оформили комфортное преимущество, а хозяева так и не смогли ничем ответить. Правда, на старте второй половины Майнц остался в меньшинстве – вторую желтую получил Кор. Это не помешало Небелю и Зибу сделать счет 4:0 в пользу Майнца. Эссенде под конец игры отквитал один мяч.

Гамбург наконец победил в первой Бундеслиге после отсутствия, которое длилось долгих 7 лет. Жертвой "динозавров" стал Хайденхайм. Победу "красноштанникам" принесли Вушкович и Филипп, которые забили по голу в каждом из таймов. Колле отквитал один мяч, но это не помешало Гамбургу одержать первую победу в элите после вылета в 2018 году.

А Фрайбург одержал вторую подряд победу, теперь разбив Вердер. В первом тайме Грифо реализовал пенальти, выведя гостей вперед. А во втором все продолжило складываться не в пользу бременцев. Сначала Адаму с передачи итальянца увеличил преимущество, а через 5 минут Вердер мог сократить отставание, но Шмид не реализовал пенальти. Добил команду Кулибали, который на 75-й минуте забил в собственные ворота – 3:0 победа Фрайбурга.