Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может продолжить карьеру в Манчестере Юнайтед.

Ральф Рангник управляет манкунианцами временно. Ожидается, что летом немец сосредоточится на менеджерской работе, а главным тренером станет Маурисио Почеттино.

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По информации The Telegraph, если аргентинец таки покинет ПСЖ и переберется в Манчестер, Харри Кейн будет готов присоединиться к своему бывшему наставнику.

В нынешнем сезоне Кейн забил 15 голов и отдал три результативных передачи в 33 матчах за Тоттенхэм. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 100 миллионов евро.

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