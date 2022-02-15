Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед – все зависит от нового тренера манкунианцев
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может продолжить карьеру в Манчестере Юнайтед.
Ральф Рангник управляет манкунианцами временно. Ожидается, что летом немец сосредоточится на менеджерской работе, а главным тренером станет Маурисио Почеттино.
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По информации The Telegraph, если аргентинец таки покинет ПСЖ и переберется в Манчестер, Харри Кейн будет готов присоединиться к своему бывшему наставнику.
В нынешнем сезоне Кейн забил 15 голов и отдал три результативных передачи в 33 матчах за Тоттенхэм. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 100 миллионов евро.
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