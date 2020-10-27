"Я думаю, что мы находимся на этапе, когда команда стала единой, многие из нас играют вместе уже 4 или 5 лет. Перед стартом сезона мы усилились благодаря трансферам, сейчас мы все набираемся опыта. Мы знаем, что с командой и игроками, которые у нас есть, мы можем сделать что-то особенное.

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Когда вы переходите в такие клубы, нужно быть уверенным, что будет борьба за каждое очко и результат. Чемпионство? Еще рано об этом говорить. Мы должны воспринимать каждую игру такой, какая она есть. Я знаю, что это клише. Нам еще есть чему поучиться и в чем развиваться, но думаю, что такие игры придадут нам уверенности", – цитирует Кейна Goal.

К слову, после шести туров Тоттенхэм набрал 11 очков и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера составляет 2 пункта. Сон Хын Мин с 8 голами возглавляет список бомбардиров, а Кейн – ассистентов (6 результативных передач).

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