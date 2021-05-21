"Не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Не боюсь сказать, что хочу попробовать выйти на уровень Роналду и Месси.

"Я никогда не обещал провести всю карьеру в Тоттенхэме", – Кейн впервые заговорил о своем трансфере

Это моя главная цель – выигрывать трофеи, забивать по 50, 60, 70 голов за сезон. Такой стандарт я хочу установить для себя", – цитирует Кейна Evening Standard.

Напомним, 27-летний англичанин летом рассчитывает покинуть Тоттенехем. В нынешнем сезоне АПЛ Харри провел 34 матча, в которых отметился 22-мя голами и 13-ю ассистами.

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