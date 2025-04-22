Лондонский Челси может оформить в летнее межсезонье скандальный трансфер.

Звезда Баварии может стать одноклубником Мудрика – Челси вступил в гонку за защитника, но есть нюанс

"Пенсионеры" планируют нацелиться на приобретение Харри Кейна, сообщает GOAL со ссылкой на экс-игрока сборной Англии Тедди Шерингема.

"Многие клубы в АПЛ присматриваются к Харри Кейну. Он может выдать еще 2-3 сезона на топ-уровне, поэтому я думаю Челси попытается подписать его летом. Николя Джексон – хороший нападающий, но Кейн находится на другом уровне. Речь не только о Челси, но и Астон Вилле, если команда готова подняться на новый уровень и бороться за серьезные трофеи", – заявил Шерингем.

Добавим, что Харри Кейн перешел в Баварию в 2023 году из Тоттенхэма. В текущем сезоне англичанин может выиграть свой первый трофей в профессиональной карьере, ведь мюнхенский клуб идет на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги после 30 туров. Байер отстает от Баварии на 8 очков.

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