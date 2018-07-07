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Кейн: Англия выглядела фантастически, впереди большая игра в полуфинале

19:33 31 Читати українською
Кейн: Англия выглядела фантастически, впереди большая игра в полуфинале
Харри Кейн / фото: ФИФА

Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился эмоциями после победы над Швецией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Напомним, Кейн хоть и не забил в ворота Швеции, однако продолжает возглавлять гонку бомбардиров ЧМ-2018. В активе Кейна 6 голов.

"Думаю, Англия выглядела фантастически. Мы столкнулись с соперником, который преимущественно играет длинными передачами. Это несколько отличалось от того, что мы видели раньше.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Знаем, что впереди большая игра в полуфинале. Но мы хорошо настроены и уверены в себе. Нам просто нужно повторить все снова. Получаем удовольствие на этом турнире, нужно продолжать в том же духе и сделать так, чтобы страна гордилась нами", – цитирует Кейна BBC.

К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Соперником команды Саутгейта станет победитель пары Россия – Хорватия.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Харри Кейн Харри Кейн
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