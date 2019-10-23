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Кейн – о разгроме Црвены Звезды: Тоттенхэм подготовил идеальный ответ бывшим невзгодам

15:03 32 Читати українською
Кейн – о разгроме Црвены Звезды: Тоттенхэм подготовил идеальный ответ бывшим невзгодам
Харри Кейн / Getty images

Капитан Тоттенхэма Харри Кейн подытожил матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:0).

9’ Харри Кейн
16’ Сон Хын Мин
44’ Сон Хын Мин
57’ Эрик Ламела
72’ Харри Кейн
 
9’ Харри Кейн
16’ Сон Хын Мин
44’ Сон Хын Мин
57’ Эрик Ламела
72’ Харри Кейн

"Мы сделали именно то, что от нас требовалось. Понимаем, что у нас позади была серия неудачных результатов, но сегодня мы подготовили идеальный ответ бывшим невзгодам. Мы хотели отодвинуть игру подальше, высоко прессинговать соперника. Конечно, нужно было также забить быстрый гол. Мы были неудержимы у чужих ворот и сохранили в неприкосновенности свои.

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5:0 – это очень хорошо. Но впереди еще долгий путь. Например, нас ждет тяжелый матч против Ливерпуля, который фантастически начал новый сезон. Надеемся, что сможем победить и там", – цитирует Кейна BT Sport.

Напомним, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм – Црвена Звезда закончилась разгромом хозяев со счетом 5:0. Кейн в этой игре оформил дубль.

Лондонцы после 3 туров набрали 4 балла и занимают второе место в группе В. Лидирует Бавария (9 очков), на третьей позиции расположилась Црвена Звезда (3 пункта). Замыкает турнирную таблицу с одним очком Олимпиакос.

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Лига чемпионов Тоттенхэм - Црвена Звезда Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Црвена Звезда Црвена Звезда
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