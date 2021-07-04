Нападающий в четвертьфинальном матче против Украины забил два гола и заслуженно получил награду лучшему игроку поединка.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

"Мы были фаворитами на победу в этой игре. Чувствовали большое давление из-за ожиданий, но играли на высоком уровне. Еще один "сухой" матч и четыре гола – это был идеальный вечер для нас.

Речь идет о выходе на пик формы в нужное время. Фантастическая ночь, будем и дальше двигаться от матча к матчу", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

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