Кейн – о фееричной победе над Украиной: Это был идеальный вечер для Англии
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Капитан сборной Англии Харри Кейн доволен результатами команды на Евро-2020.
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
Нападающий в четвертьфинальном матче против Украины забил два гола и заслуженно получил награду лучшему игроку поединка.
Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
"Мы были фаворитами на победу в этой игре. Чувствовали большое давление из-за ожиданий, но играли на высоком уровне. Еще один "сухой" матч и четыре гола – это был идеальный вечер для нас.
Речь идет о выходе на пик формы в нужное время. Фантастическая ночь, будем и дальше двигаться от матча к матчу", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.
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